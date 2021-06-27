اقليم كوردستان يسجل 511 اصابة جديدة بكورونا

2021/06/27 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل 511 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 487، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (6757 فحصاً جديداً)

• (2611) اربيل

• (1428) السليمانية

• (2258) دهوك

• (35) حلبجة

• (365) كرميان

• (60) رابرين

2.



الاصابات: (511 اصابة جديدة)

• (174) اربيل

• (255) السليمانية

• (39) دهوك

• (2) حلبجة

• (36) كرميان

• (5) رابرين

3.



الشفاء: (456 حالة شفاء جديدة)

• (82) اربيل

• (209) السليمانية

• (121) دهوك

• (2) حلبجة

• (39) كرميان

• (3) رابرين

4.



الوفيات: (8 حالة وفاة)

• (2) اربيل

• (0) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (1) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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