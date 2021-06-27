ماهي الملفات التي طرحت في القمة الثلاثية بالعاصمة بغداد؟

2021/06/27 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الأحد، الى "تحييد"، العراق عن أي خلافات وتداعيات إقليمية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري، في العاصمة العراقية بغداد، إن "قمة بغداد ناقشت ملفات مختلفة وعكست إرادة القادة في تعزيز التعاون المشترك"، مضيفاً "نقف معاً لمواجهة التحديات المشتركة، ونقف إلى جانب العراق لمواجهة التحديات".

وتابع، "ندعم العراق في إعادة البناء وعلاقتنا تنطلق وفق المصالح المشتركة"، مشددا على تحييد العراق عن أي خلافات وتداعيات إقليمية".

من جانبه قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن "انعقاد القمة الثلاثية ببغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث".

وأضاف ، أن "الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات"، موضحا أن "الاجتماع الثلاثي بحث ملفات مختلفة".

واشار حسين الى "التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الادوية وإنشاء المدن الصناعية".

أعرب سامح شكرى، وزير الخارجية، عن بالغ الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم الجيد للقمة الثلاثية فى العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى انه تم التطرق خلال القمة استعراض ما تم إنجازه من اتفاقيات وتوافق حول الهدف الأساسي من هذا التجمع، وهو تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات العديدة من منطلق وحدة المصير، والذى يجمع الشعوب الثلاث والرغبة في التلاحم فيما بينهم لمواجهة التحديات بشكل مؤثر وحماية أمننا القومى العربي.

وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق، بشأن القمة الثلاثية، لدينا كل العزيمة في التعاون مع العراق والأردن واستمرار تنفيذ المخرجات والاسهام بكل النشاطات التي تعود بالنفع على الشعوب الثلاثة وتحقيق طموحاتهم نحو التقدم والتنمية ومعالجة القضايا الأمنية والإقليمية، مشددا على وجود توافق تام بين القادة الثلاث حول هذه القضايا، كاشفا عن استضافة القمة الرابعة فى القاهرة.

وتابع وزير الخارجية: الاستمرار فى التواصل المستمر والتشاور فى تناول القضايا والتحديات العديدة التي نتعامل معها.

ويتوقع خبراء أن يتصدر مشروع "الشام الجديد" المشترك بين العراق ومصر والأردن، القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلا عن أنه مرشح لضم دول عربية أخرى.

وكان الكاظمي أطلق تعبير "الشام الجديد"، لأول مرة خلال زيارته للولايات المتحدة أغسطس الماضي، وقال حينها لصحيفة "واشنطن بوست" إنه يعتزم الدخول في مشروع استراتيجي يحمل هذا الاسم، موضحا أنه مشروع اقتصادي على النسق الأوروبي، يجمع القاهرة ببغداد، وانضمت إليه عمان، لتكوين تكتل إقليمي قادر على مواجهة التحديات.

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