وزير الخارجية الأسبق: الوجود المصري في العراق سيساعد على إعمارها

2021/06/27 | 17:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة العراق تكتسب أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدين والتأكيد على التعاون الثلاثي مع دولة الأردن.وأوضح العرابي، خلال تغطية خاصة للقناة الأولى …

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