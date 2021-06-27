بلينكن تحدث مع حمدوك.. واشنطن تجدد دعمها لحكومة السودان المدنية

2021/06/27 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، الأحد، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

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