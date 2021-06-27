الاتحاد الاوروبي يدعم محافظة حلبجة

2021/06/27 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل آزاد توفيق محافظ حلبجة، اليوم الاحد، وبحضور قائممقام حلبجة ومدير عام الثقافة ومدير شرطة المرور في المحافظة، وفدا من مكتب علاقات الاتحاد الاوروبي برئاسة فينسو-كييوم، مسؤول مكتب علاقات الاتحاد الاوروبي في اربيل ومبعوث الاتحاد الى العراق.

خلال اللقاء، رحب محافظ حلبجة ازاد توفيق بالوفد الزائر، موضحا اوضاع المحافظة للوفد، آملا ان يكون الاتحاد الاوروبي داعما ومساعدا لمحافظة حلبجة.

من جانبه، اعلن فينسو-كييوم مسؤول مكتب علاقات الاتحاد الاوروبي في اربيل ، ان زيارتهم لمحافظة حلبجة تأتي لمعرفة اوضاع المحافظة وانهم سيكونوا داعمين ومساعدين للمحافظة في المستقبل.

PUKmedia خاص

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