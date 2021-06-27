خانقين.. تعقيم وتعفير ابنية الدوائر والمؤسسات الحكومية

2021/06/27 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مركز المنظمات الديمقراطية في قضاء خانقين اليوم الاحد، بحملة تعقيم وتعفير ابنية المؤسسات والدوائر الحكومية لمنع تفشي فايروس كورونا.

وقال كنعان سوزه مسؤول المركز لـ PUKmedia: ان حملة تعقيم وتعفير الدوائر والمؤسسات الحكومية في خانقني جرت بالتعاون مع عدد من المتطوعين في قضاء خانقين، لمنع تفشي فايرو سكورونا في القضاء، لافتا الى انه تم استخدام مادة prima verco الخاصة بالقضاءس على فايروس كوفيد-19.

واضاف: ان الحملة شملت قاعات اداء امتحانات التلاميذ والدوائر والمؤسسات الحكومية التي تشهد مراجعات كثيرة للمواطنين وبناءً على طلبهم، مبينا ان الحملة بدأت اليوم من مدرية حلوان الابتدائية ومركز تنظيمات خانقين، مشيرا الى ان الحملة ستستمر خلال الايام المقبلة خدمة للمواطنين.

PUKmedia خاص

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