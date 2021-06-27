تسجيل حالة وفاة بعد 10 دقائق من تلقي الجرعة الثانية للقاح ضد كورونا

2021/06/27 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت السلطات الصحية في الأردن، الاحد، وفاة رجل ستيني بعد دقائق من تلقي الجرعة الثانية للقاح مضاد لكورونا، مشيرة إلى ان الحادث قيد البحث والتقصي.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، (27 حزيران 2021)، ان الرجل يبلغ من العمر 66 عاما، ويعاني من أمراض مزمنة، توفي داخل مركز تطعيم الجامعة الأردنية، مشددة على أنه "لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة" أو ربط حالة الوفاة بتلقي اللقاح.

وذكرت الوزارة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتوفى حصل على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بتاريخ 4 أبريل وأن موعد الجرعة الثانية كان اليوم، وقد حدثت الوفاة بعد حوالي 10 دقائق من تلقيها، وشددت على أن "المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة".

من جهته، قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، إن سبب وفاة الرجل قيد البحث والتقصي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الهواري قوله إن "المتوفى تلقى الجرعة الأولى من المطعوم نفسه دون تسجيل أي مضاعفات تذكر".

وأوضح أن الآثار المرافقة للقاح أسترازينيكا ومنها التجلطات، لا تحدث في العادة مباشرة عقب التطعيم، وإنما بعد 5 أيام على الأقل من تلقيه.

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