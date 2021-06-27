2021/06/27 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

724 مشاهدة

نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،الأحد، تغريدة حول أزمة الكهرباء، فيما حدد أسباب تراجع الطاقة الكهربائية في العراق.

ووضع الصدر، في تغريدة اطلع عليها NRT عربية، (27 حزيران 2021)، 18 سببا تقف وراء أزمة التيار الكهربائي في البلاد، داعيا لإقالة وزير الكهرباء الحالي.

وطالب الصدر في تغريدته، "بتشكيل خلية عمل دؤوبة لاجل تأهيل الطاقة الكهربائية في عموم العراق، فضلا عن القيام بحملة واسعة لانهاء الفساد في وزارة الكهرباء وبلا تردد ولتشمل الجميع".

داعيا، الى "الاستعانة بالخبرات النزيهة في ما يخص ملف الطاقة والموارد المائية والنفطية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتحدث عن 'معضلة' يعاني منها العراقيون ويطالب باقالة وزير) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتحدث عن 'معضلة' يعاني منها العراقيون ويطالب باقالة وزير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).