2021/06/27 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، الوصول إلى مرحلة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن القمة الثلاثية، ومنها الربط الكهربائي والزراعة والنقل، وكذلك الأمن الغذائي.

وقال الكاظمي، خلال كلمة رئيس الوزراء العراقي الافتتاحية للقمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، إن "هذه الزيارة تنعقد في وقت وفي انعطافة تاريخية خطيرة تمر بها المنطقة وكل دول العالم بالخصوص مع تحديات وباء كورونا".

وأضاف "لا يخفى على أحد أن أهم التحديات التي نواجهها هي جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "الاجتماع السابق شهد التركيز على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، واتفق الجميع على رؤية مشتركة ونجحوا في الوصول الى تصورات".

وأكد "الآن نحن في مرحلة الوصول الى تنفيذ هذه المشاريع، في مجال الربط الكهربائي والزراعة والنقل وكذلك الأمن الغذائي الذي طرحه الملك عبد الله الثاني، في الاجتماع الماضي، وفي مجال العلاقات المالية والمصرفية وتطوير البنى التحتية لها".

وأشار إلى وجود "العديد من مذكرات التفاهم جرى التوقيع عليها في السابق بين الدول الثلاث، وهناك مذكرات واتفاقيات سنوقع عليها في المستقبل القريب".

وبين الكاظمي، أن "الدول الثلاث تعمل على إقامة سكرتارية دائمة لتنسيق العمل بينها، والعمل على تطوير ومتابعة ما يتفق عليه، وكذلك العمل على تطوير التنسيق في المجال الأمني والاستخباري وبالأخص فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وتمويله، بالإضافة الى التنسيق في مجال التعليم والثقافة وفي مجالات الشباب والرياضة والفنون والصحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي خلال القمة الثلاثية: نبدأ بتنفيذ المشاريع التي اتفقنا عليها في القمتين السابقتين ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي خلال القمة الثلاثية: نبدأ بتنفيذ المشاريع التي اتفقنا عليها في القمتين السابقتين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).