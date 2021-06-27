أهلا بالشباب !!! - عبدالله عطية شناوة

2021/06/27 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة في الثلاثين من تموز - يوليو عام ١-;-٩-;-٦-;-٨-;- حين ظهر أحمد حسن البكر على شاشة تلفزيون بغداد وهو يلقي بيان الانقلاب على شركائه في انقلاب السابع عشر من ذات الشهر كان يقف خلفه ثلاثة أشخاص أحدهم حاسر الرأس يتكئ على بندقية كلاشنكوف.



وما كان أحدا حينها يعرف أن ذلك الشاب الذي يشارك بتأمين الحماية الشخصية لرئيس الإنقلاب كان صدام حسين.بعد بضعة أشهر من ذلك التأريخ، انتبه بعض العراقيين ......





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