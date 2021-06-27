اَلْأَبَاْلِسَة ..! - فيصل عوض حسن

2021/06/27 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن بِبُرُودٍ استثنائِي، طَرَحَ حمدوك ما أسماه بـ(مُبادرة) إصلاح القطاع العسكري/الأمني، ومُعالجة (الأزمة) السياسِيَّة بين العَسْكَر والمدنيين، و(استكمال) ما تَبقَّى من مسار السَّلام (حسب زعمه)، وتحقيق العدالة والتَوَافُق على خِطَّة اقتصاديَّة.



في المُقابل، دعا البُرهان لـ(وحدة) المنظومة الأمنيَّة، التي وصفها بالمُتماسكة والمُنسجمة، وقال بأنَّ القُوَّات المُسلَّحة و(مليشيات) الجنجويد يعملون لحماية السّ ......





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