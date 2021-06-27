التعليم النيابية توضح بشأن طلبات التوسعة لمقاعد الدراسات العليا

2021/06/27 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأحد، سبب استحداث امتحان تنافسي ثانٍ، فيما قدمت إيضاحاً بشأن طلبات التوسعة لمقاعد الدراسات العليا.

وقالت عضو اللجنة ايناس ناجي، لـ(بغداد اليوم)، ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحدثت امتحانا تنافسيا ثانياً لطلبة الدراسات العليا، كون هناك (فئة) غير مشمولة بالامتحانات التنافسية، ولهذا منحت هذه الفرصة لإنصاف هذا الفئة بحسب قانون معادلة الشهادات".

وبينت ناجي، أن "الامتحان الثاني هو عبارة عن زيادة متنافسين فقط وليس توسيع مقاعد، كون الامتحان الأول حسم أمره"، لافتة الى أن "اللجنة طالبت عبر كتب رسمية بتوسيع المقاعد والمنافذ الدراسية واعطاء فرص أكبر للطلبة".

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