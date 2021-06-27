القبض على متهم بقضايا ابتزاز الكتروني في بغداد

2021/06/27 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتمكنت مفارز مكتب الزهور في مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر بيان للمديرية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "مفارز مكتب الزهور في المديرية، تمكنت اليوم من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية او مصوغات ذهبية".

وأضاف أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت فتاة وادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل المتهم الذي تعرفت عليه عبر موقع (الانستغرام) وقد وعدها بالزواج".وتابع أنه "وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود في منطقة الثعالبة، وتم تدوين أقواله وتوقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات".

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