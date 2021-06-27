الاقتصاد النيابية تصدر موقفاً صريحاً بشأن رفع الدولار وتؤكد: الوضع صعب

2021/06/27 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية علي اللامي، اليوم الأحد، أن الاقتصاد العراقي "تدهور" في الآونة الأخيرة، عازيا السبب إلى عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات رفع سعر الدولار الذي أفرز وضعاً "صعباً وقاسياً" على العراقيين.

وقال اللامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الاقتصادي في العراق تدهور بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مع رفع سعر الدولار"، مؤكدا أن "ذلك ألحق ضرراً بالغا بشرائح واسعة من المواطنين في ظل عدم وجود خطوات جادة لانعاش الوضع حتى الآن من قبل الحكومة".

وأضاف اللامي، أن "كل الاجراءات اللازم اتخاذها تزامنا مع رفع سعر الدولار لاحتواء تداعياته لم تتحقق على ارض الواقع ومنها توزيع المواد الغذائية بالاضافة الى رواتب الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا أن "ذلك متوقف منذ شهرين، وحتى فقرة اضافة 50 ألف دينار لكل طن حنطة يجري تسويقه من قبل المزارعين لم يعمل بها".

وأشار اللامي الى أن "الحكومة لم تقم بأي اجراءات للسيطرة على الأسواق من ناحية ضبط الأسعار ومنع الغلاء"، مؤكدا أن "الوضع الحالي صعب وقاس على العراقيين البسطاء والاقتصاد يعاني".

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