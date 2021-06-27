صالح العراقي يدعو الى اقالة وزير الكهرباء فورا

2021/06/27 | 17:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا صالح العراقي وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى اقالة وزير الكهرباء فورا.وقال في تغريدة على تويتر :" ان ملف الكهرباء ملف استعماري ضاغط ضد الشعب العراقي لتركيعه "./ انتهى

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