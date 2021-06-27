2021/06/27 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، توجه الحكومة نحو إنشاء المشاريع الاستثمارية ومنها السكنية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات عبر شقين، وفيما أشارت إلى أن مشروع تطوير مدينة الصدر سيحتوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تتوجه نحو انشاء مشاريع استثمارية وسكنية في بغداد والمحافظات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تتوجه نحو انشاء مشاريع استثمارية وسكنية في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تتوجه نحو انشاء مشاريع استثمارية وسكنية في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).