2021/06/27 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السيد مقتدى الصدر: الكهرباء ملف استعماري ضاغط ضد الشعب العراقي لتركيعه

السيد مقتدى الصدر: الفساد أحد أسباب التي أدت الى هدر الطاقة الكهربائية

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