بعد تغريدة “الأسباب والحلول”.. “وزير الصدر” يدعو لإقالة وزير الكهرباء “فوراً”

2021/06/27 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا “صالح محمد العراقي” المعروف بـ”وزير” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري، الأحد ، إلى إقاالة وزير الكهرباء مهدي الإمارة منصبه “فورا”.

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