الصحة العالمية تؤكد على ضرورة استمرار ارتداء الكمامات حتى مع تلقي اللقاح

2021/06/27 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت منظمة الصحة العالمية سكان العالم، بالالتزام بارتداء الكمامات، حتى إن كانوا مطعمين ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة الصحة إنه “بالنسبة لمن حصلوا على جرعتي اللقاح، فإن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، أمر ضروري لحمايتهم من متحور “دلتا” الجديد”.

وأعلنت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بصريح العبارة “اللقاحات وحدها لن توقف انتقال المجتمع”.

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