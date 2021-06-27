أبرز ماجاء في المرتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن

2021/06/27 | 18:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نظم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيريه المصري والأردني، بشأن انعقاد القمة الثلاثية بين الدول الثلاث في بغداد.وقال الوزير فؤاد حسين، خلال المؤتمر الصحفي، ان “انعقاد القمة الثلاثية ببغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث، والجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات.وأضاف، ان الاجتماع …

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