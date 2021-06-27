بريطانيا تعيين سفيرا جديدا لها في بغداد

2021/06/27 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية رسميا

عن تعيين مارك برايسون- ريتشاردسون،

سفيراً جديداً لحكومة المملكة المتحدة

لدى العراق، خلفاً للسفير الحالي ستيفن

هيكي.

وسيشغل السفير مارك ، مهام عمله الجديد

خلال ش

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