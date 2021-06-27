2021/06/27 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البيان الختامي لقمة بغداد بحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الإستراتيجي

اشادة اردنية مصرية بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها العراق لدعم الأمن

اتفاق على تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة بين الدول الثلاث

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