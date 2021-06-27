2021/06/27 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الأحد، من أن نحو 120 ألف نسمة بالمحافظة في وضع صعب نتيجة الوصول الى "مرحلة خطيرة جداً من العطش القاتل"، فيما رجح حصول "كارثة" تنجم عن زوال "الغابة الخضراء" إذا لم توضع حلول للأزمة.

وقال مدير ناحية العبارة (16 كم شمال شرقي بعقوبة) مازن التميمي لـ( بغداد اليوم)، إن "العبارة ورغم مرور نهر خريسان بالقرب منها واغلب قراها محاذية لنهر ديال، لكنها دخلت مرحلة خطيرة جداً من العطش القاتل"، عازيا "السبب إلى عدم قدرة اغلب محطات الإسالة على العمل بسبب قلة مناسيب المياه الخام، ما خلق مأساة حقيقة بدأت تتفاقم بشكل كبير في الأيام الأخيرة".

وأضاف التميمي، أن "أكثر من 120 ألف مدني في وضع صعب بسبب أزمة مياه الشرب يضاف لها وجود 22 ألف دونم من البساتين التي تشكل الغابة الخضراء في العبارة لم تسق أشجارها منذ أكثر من شهر بسبب قلة المياه التي لاتكفي حتى لعمل محطات الإسالة، ما يهدد بفقدان أقدم بساتين ديالى إذا استمرت الحالة خلال الصيف الذي وصلت درجات الحرارة الى 50 مئوية".

وأوضح، أن "الوضع معقد وربما يصل الى مرحلة الكارثة إذا لم توضع حلول تسهم في زيادة مناسيب الانهر الرئيسية أو تأمين مياه صالحة للشرب على الأقل لإنهاء أزمة العطش"، مؤكدا أن "خسارة البساتين تعني خسارة مصادر رزق آلاف العوائل".

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