الأزمة النيابية تتحدث عن مصير الامتحانات مع عودة

2021/06/27 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأحد، أن الوضع في العراق "مقلق" مع دخول الموجة الثالثة لوباء كورونا، موضحة أن عودة "الحظر الشامل" أمر وارد إذا كان الأمر صعباً، فيما تحدثت عن مصير الامتحانات المتوقعة في تموز المقبل.

وقال عضو الخلية عبد الخالق مدحت لـ(بغداد اليوم)، إن "دخول الموجة الثالثة لوباء كورونا في العراق أمر مقلق"، مؤكدا أنها "قد تكون اكثر انتشارا مع ما يرفقها من تجاهل لاجراءات الوقاية والتباعد".

وأضاف مدحت، أن "عودة الحظر الشامل صعب جداً بحكم التجارب السابقة، لأنه كان أمنياً وليس صحيا، وكان الأهم دفع المواطن لتطبيق اجراءت التباعد وارتداء الكمامات بشكل أفضل من الحظر الامني الذي كان يطبق في الطرق العامة فقط، لكنه في الازقة والاحياء والقرى غير موجود".

وأوضح، أن "الحظر الشامل هو من صلاحيات اللجنة العليا للسلامة والصحة واللجوء اليه وارد اذا كان الوضع صعباً".

وتابع، أن "اللجنة ستدرس ملف الامتحانات المتوقعة في تموز المقبل، وربما ستكون هناك قرارات لان من الصعب اجرائها إذا وصلت الإصابات للذروة، لكن يبقى القرار الأخير بهذا الشأن بيد اللجنة العليا وبالتنسيق بين وزارتي الصحة والتربية".

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