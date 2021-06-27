الحلبوسي والملك عبدالله الثاني يناقشان التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب

2021/06/27 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس النواب يلتقي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

حيث رحَّب سيادته بجلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والجارين، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للعراق، ومؤكدا دعم السلطة التشريعة للتعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار، وأهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كالمدن الصناعية المشتركة ومشاريع الطاقة والربط الكهربائي، كما ناقش اللقاء التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد جلالة الملك عبد الله دعم بلاده الكامل لحفظ أمن وسيادة العراق، والوقوف إلى جانبه لتحقيق الاستقرار، معبِّرا عن سعادته بزيارة بغداد.

==========المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب27 حزيران 2021

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