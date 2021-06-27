الحلبوسي والعاهل الاردني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

2021/06/27 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.ورحَّب الحلبوسي بالملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والجارين، .واشاد الحلبوسي بمواقف المملكة الداعمة للعراق، مؤكدا دعم السلطة التشريعة للتعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري بما يخدم المصالح المشتركة.وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار، وأهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كالمدن الصناعية المشتركة ومشاريع الطاقة والربط الكهربائي، كما ناقش اللقاء التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة.وأكد الملك عبد الله دعم بلاده الكامل لحفظ أمن وسيادة العراق، والوقوف إلى جانبه لتحقيق الاستقرار، معبِّرا عن سعادته بزيارة بغداد./انتهى8

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