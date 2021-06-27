2021/06/27 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الأحد، انتهاء مهام عمله في العراق فيما كشف عن بديله.وقال هيكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، تابعه “المركز الخبري الوطني”، “سأغادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء مهام السفير البريطاني في بغداد..



وهذا هو البديل المركز الخبري الوطني.

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