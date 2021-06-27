الإعلام الأمني: القبض على أبرز تجار المخدرات في بغداد

2021/06/27 | 19:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، القاء القبض على ابرز تجار المخدرات في بغداد.وذكرت الخلية في بيان، انه”نتيجةً لتكثيف الجهد الامني الاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني ببغداد بعد استحصال الموافقات القضائية من تنفيذ عملية نوعيةٍ داهمت فيها احد ابرز تجار المخدرات في العاصمة، وتمكنت من القاء القبض عليه […]

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