القضاء يصدر حكما بالاعدام لـ(9) مدانين في مجزرة سبايكر

2021/06/27 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، اليوم الاحد، احكام الإعدام بحق 9 مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014 .وذكر اعلام القضاء في بيان […]

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