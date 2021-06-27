2021/06/27 | 19:11 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات عن خامنئي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/27 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات عن خامنئي) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات عن خامنئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).