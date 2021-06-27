سد النهضة والربط الكهربائي.. أبرز بنود البيان الختامي لقمة

2021/06/27 | 19:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي نص البيان الختامي لقمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثي "مصر، العراق، الأردن".وفي السطور التالية نلخص أبرز ما جاء في البيان الختامي، اليوم الأحد: 1.استضاف مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية …

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