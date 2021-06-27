معالجة 8 عبوات في صلاح الدين

2021/06/27 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، عن معالجة 8 عبوات ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين تمكنوا من معالجة ( 8 ) عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية".وبينت، أن "العبوات كانت مزروعة على الطريق السريع و تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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