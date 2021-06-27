بحوزته 4 كغم كريستال.. الإطاحة بأبرز تاجر مخدرات في بغداد

2021/06/27 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على أبرز تاجر مخدرات، بحوزته (4) كغم ونصف من الكريستال، في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نتيجةً لتكثيف الجهد الامني الاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني ببغداد بعد استحصال الموافقات القضائية من تنفيذ عملية نوعيةٍ داهمت فيها احد ابرز تجار المخدرات في العاصمة، وتمكنت من القاء القبض عليه بعد ان حاول مقاومة القوة وإطلاق العيارات النارية عليها".

وأشار البيان، إلى "ضبط بحوزته (4) كغم ونصف من مادة الكريستال، وادوات للتعاطي، فضلا عن ضبط مبلغ مالي يقدر بنحو (6) ملايين دينار عراقي، واسلحة خفيفة"، مبينةً أنه "سلم المتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

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