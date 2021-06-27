الناتو والقلق الروسي

2021/06/27 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصرار لندن على شرعية استخدام المدمرة البريطانية (HMS Defender) للممر المائي الدولي بمحاذاة المياه الإقليمية لشبه جزيرة القرم، رسالة واضحة لموسكو بعدم شرعية ضمها لشبه الجزيرة سنة 2014

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