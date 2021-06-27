السعودية تضع شرطاً جديداً لمن يسمح لهم بأداء مناسك الحج

2021/06/27 | 19:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن "وزارة الحج والعمرة تؤكد ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق".

وفي وقت سابق من شهر يونيو الجاري، كشفت وزارة الحج والعمرة التفاصيل، التي تتعلق بحج هذا العام.

وحددت الوزارة المعايير والضوابط على النحو الآتي:

- إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

- ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

- أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاما) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوما، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وأرجعت وزارة الحج والعمرة قرارها إلى استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، وظهور تحورات جديدة له.

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