علماء يابانيون يتوصلون لابتكار

2021/06/27 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نشر موقع "بوبيولا ‏ساينس" العلمي المتخصص خبرا أفاد فيه بأن مجموعة من العلماء اليابانيين تمكنوا بالاستعانة بأحد مركبات الألمنيوم من ابتكار نوع من الزجاج أقوى من الفولاذ ويمكن أن يدخل في أنواع مختلفة من الصناعات بدءا من الهواتف الجوالة الى بناء ناطحات السحاب، واصفين الابتكار الجديد بأنه "سيغير وجه الأرض"، حسب قولهم.

ووفق الموقع، فان العلماء توصلوا إلى هذا النوع من الزجاج عن طريق ‏تسخينه لدرجة عالية جدا ثم إضافة نوع من الفلزات ‏القوية وتركها تبرد لنحصل على زجاج أقوى من الفولاذ يمكن ‏استخدامه في بناء ناطحات السحاب أو صناعة شاشات الهواتف ‏الذكية والحواسيب بأنواعها.‏

وفي هذا الاطار، استعان العلماء اليابانيون بأحد مركبات الألمنيوم ‏التي يمكن إضافتها إلى الزجاج من دون أن تؤثر على شفافيته، وتزيد ‏قوته بصورة كبيرة، بحيث يصبح أقوى حتى من الفولاذ.‏ مستخدمين مادة الألموينا التي تعتبر نسخة مؤكسدة من ‏الألمنيوم كونها تمتلك بعضا من أقوى الروابط الكيميائية على ‏وجه الأرض.‏

وتعمل الفرضية البحثية التي طبقها الباحثون على أن مزج مادة ‏الألموينا مع الزجاج سيخلف وراءه مادة جديدة فائقة القوة، ولكن ‏النتائج كانت مذهلة بالنسبة لهم، لأن المادة الجديدة كانت أقوى ‏مما تصوروا بكثير.‏

يذكر أن هناك محاولات عديدة فاشلة لتصنيع زجاج قوي جدا؛ إذ إن جلّها كان الزجاج فيها غير شفاف.



وقد حاول الباحثون مجددا العثور على طريقة لتكوين طبقة ثاني ‏أكسيد السيليكون القديمة فطوروا طريقة إنتاج أطلقوا عليها ‏اسم "الارتقاء الديناميكي الهوائي"، والتي كانت ناجحة بصورة ‏مذهلة.؛ حيث تعمل هذه الطريقة الجديدة على الاحتفاظ بمزيج الزجاج ‏والألموينا في الهواء أثناء تشكله، ثم ضخ غاز الأكسجين في الخليط ‏والسطح المحيط به، وتعمل حينها أشعة الليزر كملعقة تمزج هذا ‏الخليط خلال برودته؛ وهو ما نتج عنه مادة تحتوي على الألموينا ‏أكثر من الزجاج وبات شفافا وعاكسا وشديد الصلابة بصورة أكبر ‏من معظم المعادن المحيطة بنا وحتى الفولاذ والصلب.‏

من جانبهم، يأمل الباحثون أن ينجح تطبيق التقنية الجديدة بتصنيع نوعيات زجاج مختلفة يمكن استخدامها في ‏الحياة العملية كتصنيع النظارات فائقة القوة التي لا يمكن أن ‏تنكسر أو تنخدش بسهولة وشاشات الهواتف الذكية ‏لتكون عصية على الكسر.‏ فيما يسعى الباحثون في المستقبل لتطوير تلك تقنية لاستخدام الزجاج بأعمال البناء والتشييد بدلا من الحديد ‏والصلب والفولاذ، وذلك لأن التقنية الحالية تعمل فقط على نماذج ‏الزجاج الصغيرة نسبيا، ولكن يبدو أن تطويرها لن يستغرق وقتا ‏طويلا.‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يابانيون يتوصلون لابتكار "سيغير وجه الأرض") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يابانيون يتوصلون لابتكار "سيغير وجه الأرض") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).