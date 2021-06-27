القضاء يصدر حكماً بحق تسعة مدانين اشتركوا في مجزرة سبايكر

2021/06/27 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية احكام بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة اسبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014 .وقال بيان للقضاء ان"المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة اسبايكر وقتل عدد من الابرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات ارهابية اثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة".واضاف البيان ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدانين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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