2021/06/27 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، ان جهاز الامن الوطني اعتقل ابرز تجار المخدرات في بغداد.

وقالت الخلية في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه إنه "نتيجةً لتكثيف الجهد الامني الاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني ببغداد بعد استحصال الموافقات القضائية من تنفيذ عملية نوعيةٍ داهمت فيها احد ابرز تجار المخدرات في العاصمة، وتمكنت من القاء القبض عليه بعد ان حاول مقاومة القوة وإطلاق العيارات النارية عليها".

وأضافت "كما ضبط بحوزته (4) كغم ونصف من مادة الكريستال، وادوات للتعاطي، فضلا عن ضبط مبلغ مالي يقدر بنحو (6) ملايين دينار عراقي، واسلحة خفيفة"، مبينة أنه "تم تسليم المتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يطيح بابرز تجار المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يطيح بابرز تجار المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).