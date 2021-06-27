منتخب الشباب يتعادل مع السنغال ويودع كأس العرب للشباب

2021/06/27 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعادل منتخبنا الوطني للشباب مع السنغال بهدف لمثله ، مودعا بطولة كاس العرب للشباب المقامة في مصر ، بعد فوز جزر القمر على لبنان بثلاثة اهداف مقابل هدف./انتهى9

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