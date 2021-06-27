2021/06/27 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القى جهاز الامن الوطني القبض على ابرز تجار المخدرات في بغداد .وذكر بيان الجهاز ان قوة من جهاز الأمن الوطني ببغداد نفذت عملية نوعيةٍ داهمت فيها احد ابرز تجار المخدرات في العاصمة، وتمكنت من القاء القبض عليه بعد ان حاول مقاومة القوة وإطلاق العيارات النارية عليها، كما ضبط بحوزته (4) كغم ونصف من مادة الكريستال، وادوات للتعاطي، فضلا عن ضبط مبلغ مالي يقدر بنحو (6) ملايين دينار عراقي، واسلحة خفيفة./انتهى9

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