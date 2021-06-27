دمشق: قطع تركيا المياه عن الحسكة “جريمة حرب”

2021/06/27 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني جددت دمشق، اليوم الاحد، إدانتها لـ “الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال التركي” بقطع المياه عن محطة علوك ووصفت ذلك بأنه “سلوك إجرامي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب”.ودانت […]

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