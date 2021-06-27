أمانة مجلس الوزراء تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تطوير مدينة الصدر

2021/06/27 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، توجه الحكومة نحو إنشاء المشاريع الاستثمارية ومنها السكنية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات عبر شقين، وفيما أشارت إلى أن مشروع تطوير مدينة الصدر سيحتوي على 3 أنواع من المنشآت، لفتت إلى أنه سيعالج مشكلة العشوائيات عبر مرحلتين. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، …

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