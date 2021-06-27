2021/06/27 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أدلى السفير البريطاني الجديد في العراق مارك برايسون ريتشاردسون، الأحد، بأول تعليق بعد تسنمه مهامه خلفاً لستيفن هيكي. وقال ريتشاردسون في تدوينة تابعها “النور نيوز”، يشرفني ويسعدني أن أعود إلى العراق في يوليو ، خلفا ستيفن هيكي كسفير”. واضاف “نتطلع إلى العمل مع حكومتي بغداد واربيل من اجل وتعزيز العلاقات بين المملكة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تصريح من السفير البريطاني الجديد في العراق first appeared on النور نيوز.

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