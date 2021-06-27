البيان الختامي للقمة الثلاثية في بغداد

2021/06/27 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، الاحد، البيان الختامي لقمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثي ( العراق، الأردن، مصر )، حيث شمل البيان 29 فقرة، توزعت بين اتفاقيات اقتصادية وتعاون مشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث. وفيما يلي نص البيان: في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع جمهورية العراق والمملكة …

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