ابرز تجار المخدرات في بغداد يقع بقبضة الأمن الوطني

2021/06/27 | 19:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نتيجةً لتكثيف الجهد الامني الاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني ببغداد بعد استحصال الموافقات القضائية من تنفيذ عملية نوعيةٍ داهمت فيها احد ابرز تجار المخدرات في العاصمة، وتمكنت من القاء القبض عليه بعد اطلاقه العيارات النارية على القوة المنفذة؛ كما ضبط بحوزته (4) كغم ونصف من مادة الكريستال، علاوة على ادوات للتعاطي، فضلا عن ضبط مبلغ مالي يقدر بنحو (6) ملايين دينار عراقي، واسلحة خفيفة.

وقد سلم المتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

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