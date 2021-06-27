الكاظمي يودع السيسي والعاهل الأردني ويعلن الاتفاق على تفعيل المشاريع التنموية

2021/06/27 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع ودع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما أعلن الاتفاق على تفعيل المشاريع التنموية.وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "ودعت بغداد بالحفاوة والمحبة الأشقاء، جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقد قمة ناجحة تم خلالها الاتفاق على تفعيل المشاريع التنموية بين الدول الثلاث وتوسيع نطاق التعاون على كل المستويات، خدمة لشعوبنا وتعزيزاً لمنهج العمل المشترك".

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