الاعدام لـ9 مدانين اشتركوا في مجزرة سبايكر

2021/06/27 | 19:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إصدار حكم الاعدام بحق 9 مدانين اشتركوا في مجزرة سبايكر عام 2014.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: إن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية أصدرت احكام بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة اسبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014"، مبيناً أن "المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عدد من الابرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات ارهابية اثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة".

واضاف البيان، ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدانين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

PUKmedia اعلام مجلس القضاء

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