الكمارك: ضبط مواد مخالفة بسيطرة القبان في خانقين

2021/06/27 | 19:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الكمارك العامة، الاحد، ضبط مواد مخالفة في سيطرة القبان في خانقين التابعة لمديرية كمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، ان”كوادرها في مديرية كمرك المنطقة الوسطى (سيطرة القبان ) في خانقين و بالتعاون مع شرطة الكمارك، قامت بضبط شاحنة محملة بلاستك مثروم و مستعمل بوزن (١٧) طن مخالف للضوابط و التعليمات”.واضافت، […]

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