2021/06/27 | 19:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إشادة من البرلمان العربي بقمة بغداد الثلاثية: استثنائية المركز الخبري الوطني.

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