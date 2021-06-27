قمة بغداد.. هل تنتظر المنطقة ولادة مشروع سياسي- اقتصادي جديد؟

2021/06/27 | 20:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قمة عراقية أردنية مصرية جديدة في بغداد، والاقتصاد والأمن أبرز محاورها، هل تنتظر المنطقة ولادة مشروع سياسي جديد..؟ NRT عربية تواكب الحدث أولا بأول.

فبعد 3 عقود من آخر زيارة لرئيس مصري إلى العراق، يصف متتبعون هذه الخطوة بالتأريخية والهامة من حيث التوقيت والرسائل التي تحملها، وكونها تأتي تتويجا لجهود عام كامل من التنسيق بين الدول الثلاث، (العراق، مصر، الأردن) لعقد قمة على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني.

وقمة اليوم هي استكمال للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت في الأردن.

تضارب ردود الفعل حيال القمة وجدواها الايجابية نحو العراق

قالت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، في حديث خصت به NRT عربية، الاحد، أن القمة الثلاثية المنعقدة في بغداد، دليل على عودة العراق الى عمقه العربي والدولي.

وقال عضو اللجنة رامي السكيني، اليوم (27 حزيران 2021) "الحكومة العراقية مطالبة امام الرأي العام بفتح مذكرات تفاهم مع الدول المشاركة في القمة الثلاثية، وأن تسعى لأن تكون بغداد جاذبة للتعاون الاقليمي والدولي".

واضاف السكيني، "العراق ثروة نفطية وعلى الحكومة استغلالها بصورة صحيحة من خلال إنعاش ملف التعاون مع الدول المستثمرة في البلاد وفتح التبادل التجاري من خلال الوسط الناقل وهو الاردن، فضلا عن تفعيل مذكرات التفاهم المصوت عليها داخل البرلمان العراقي، بعد دراسات مستفيضة من قبل الحكومة التنفيذية".

أما المحلل السياسي، حيدر البرزنجي، فقد رأى، الاحد، أن العراق اصبح دولة مفتوحة على الدول التي تريد التعاون معه في كافة المجالات، لاسيما بعد تغيير النظام السياسي في البلاد.

وقال البرزنجي، في تصريح لـ NRT عربية، (27 حزيران 2021) إن "بعد العام الفين وثلاثة بات العراق منفتحا امام التعاون الدولي، وهذه الدول هي التي كانت منغلقة على العراق بعد تغيير النظام السياسي فيه".

وأضاف "الدول العربية بعد ان ايقنت اليوم ان العراق لايمكن ان يهزم، تأتي لتطرق باب العراق".

واردف البرزنجي بالقول: "لكن السؤال الذي يطرح اليوم، ماهو الشي الذي يمكن ان تقدمه هذه الدول للعراق من خلال القمة الثلاثية؟ أما اذا كانت بغداد ستقدم النفط بالمجان لتلك الدول، فان هذه القمة لن تقدم شيئا للعراق".

وخلال اليومين الماضيين، شهدت بغداد إجراءات أمنية مشددة استعدادا للقمة الثلاثية، إذ انتشرت قوات من الجيش والشرطة على طول طريق مطار بغداد الدولي، وفي محيط المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة التي ستجرى فيها أعمال القمة.

ويأتي انعقاد القمة بعد تأجيلها لمرتين في السابق، أولهما كان في 26 آذار 2021، أي قبل يوم واحد من انعقادها، إثر حادث اصطدام قطارين في سوهاج المصرية، والذي تسبب بمصرع وإصابة العشرات.

وفي 7 نيسان المنصرم، أيضا، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، عن تأجيل عقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن، بسبب الظروف الأمنية التي مر بها الأردن، فيما أكد أن العراق يقف مع أمن واستقرار الأردن.

وفي 15 حزيران الجاري، شارك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في اجتماع آلية التنسيق الثلاثي مع وزيري خارجية كل من مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في الدوحة، وأكد أن "الاستعدادات جارية لعقد اجتماع القمة القادمة بين رؤساء البلدان الثلاثة في بغداد".

ملفات النفط والكهرباء والتجارة والاستثمار أهم أولويات القمة

وستركز القمة الثلاثية، وفقا لمسؤول رفيع في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، على ملفات النفط والكهرباء والتجارة والاستثمار وتنشيط حركة النقل بين العراق ومصر عبر ميناء نويبع المصري مرورا بميناء العقبة الأردني وصولا إلى محافظة الأنبار العراقية الحدودية مع الأردن.

وكان هذا الطريق يمثل قناة قديمة بين العراق ومصر طيلة العقود الماضية، لكنه توقف بعد حرب الخليج الأولى.

مشروع "الشام الجديد" المشترك يتصدر القمة الثلاثية

ويتوقع خبراء ومحللون أن يتصدر مشروع "الشام الجديد" المشترك بين مصر والأردن والعراق القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلا عن أنه مرشح لضم دول عربية أخرى.

وكان الكاظمي أطلق تعبير "الشام الجديد"، لأول مرة خلال زيارته للولايات المتحدة آب الماضي، وقال حينها لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إنه يعتزم الدخول في مشروع استراتيجي يحمل هذا الاسم، موضحا أنه مشروع اقتصادي على النسق الأوروبي، يجمع القاهرة ببغداد، وانضمت إليه عمان، لتكوين تكتل إقليمي قادر على مواجهة التحديات.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد يوم الثلاثاء، (25 آب 2020)، خلال مشاركته في القمة الثلاثية مع مصر والأردن، على أن بلاده ملتزمة برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة.

وانعقدت القمة وقتها في ظل إجراءات صحية مشددة، بعد إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا إثر وصوله إلى الأردن تحضيرا للقاء.

وجاء في البيان الختامي اليوم، لقمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثي (العراق، الأردن، مصر)، الذي ورد إلى موقع NRT عربية، إنه "في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ضمن آلية التعاون الثلاثي بينهم، وإنطلاقا من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والإقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الإستمرار بإرساء عوامل الإزدهار ومقومات التنمية، والإرتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الإستراتيجي فيما بينهم:

1.



إستضاف دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة ثلاثية عُقدت في بغداد بتأريخ 27/6/2021، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الإستراتيجي بين البلدان الشقيقة الثلاثة، ضمن آلية التعاون الثلاثي بين العراق والإردن ومصر.

2 .



تأتي هذه القمة إستكمالا لجهود القادة الثلاثة في تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين البلدان الثلاثة في المجالات كافة، وعبر البناء على ما تم الإتفاق عليه من مخرجات في القمم السابقة، وآخرها قمة عمان التي إستضافتها الأردن بتأريخ 25/8/2020.

3.



أشاد قادة الأردن ومصر بالجهود الدبلوماسية المتوازنة التي بذلتها الحكومة العراقية على صعيد تدعيم الأمن والإستقرار الإقليمي، ومحاولاتها في تقريب وجهات النظر لحل الخلافات وإنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

4.



أشاد قادة الأردن ومصر بجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وتصديها لتنظيم داعش الإرهابي، وبتضحيات الشعب العراقي وقدرات قواته المسلحة في هزيمة التنظيم الإرهابي، والتي ساهمت في درء الأخطار التي كان يمثلها وإرساء الأمن في العراق ودعم الإستقرار في المنطقة.

5.



ثمن قادة الأردن ومصر إجراءات وخطوات الحكومة العراقية نحو تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية وتطبيق برنامجها الحكومي، والتي ساهمت بشكل فعال في التغلب على الأزمة المالية الناجمة عن إنخفاض أسعار النفط وتداعيات تفشي وباء كورونا، وأرست قواعد النمو والإزدهار للإقتصاد العراقي.

6.



دعم قادة الأردن ومصر إستعدادات الحكومة العراقية في التهيئة للإنتخابات البرلمانية المقررة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وإنجاز جميع مراحلها ومتطلباتها، بما يساهم في إنجاح سير العملية الإنتخابية وضمان شفافيتها في أجواء التنافس العادل لإختيار ممثلي الشعب.

7.



أكد قادة الأردن ومصر دعمهما لجهود الحكومة العراقية في ترسيخ أمن العراق وفرض السيادة الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية.

8.



دعم قادة العراق والأردن مواقف جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في قضية سد النهضة، وأكدوا على ضرورة الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك الإستمرار في ملء سد النهضة، دون التوصل لإتفاق عادل وشامل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

9.



أكد القادة ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل مطالبه المشروعة للحصول على دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

10.



أكد القادة ان حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، وشددوا على ضرورة وقف اسرائيل جميع الاجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها تلك التي تستهدف تغيير الوضع التأريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأكدوا على أهمية دور الوصاية الهاشمية التأريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

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ثمن قادة العراق والأردن الدور المصري في إنهاء جولة التصعيد الأخيرة في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إستدامة التهدئة، كما رحب القادة بالإعلان المصري عن مبادرة إعادة إعمار غزة باعتبارها مبادرة مصرية تهدف لرفع المعاناة عن سكان قطاع غزة في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، وثمن القادة أيضا الدور المصري الفاعل في المصالحة الفلسطينية باعتبارها مسألة لا غنى عنها في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

12 .



أعرب قادة العراق ومصر عن تقديرهم لجهود الأردن الحثيثة والمتواصلة لوقف الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، بما فيها جهود الأردن في وقف الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ووقف إطلاق النار وإستعادة التهدئة.

13.



إستعرض القادة المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وجهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة ، وخصوصا في سورية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة، وفي هذا السياق قرر القادة ضرورة التوصل الى حل سياسي للازمة السورية بناء على قرار مجلس الامن 2245 على ان يحفظ امن واستقرار سوريا و تماسكها ويتيح الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين.

14.



رحب القادة بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة وبالتقدم المحرز، وأعربوا عن تمنياتهم للمجلس الرئاسي المؤقت وللحكومة المؤقتة بالتوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية ودعمهم لجهود عقد الانتخابات في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وأكد القادة على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وبما يسهم في إستعادة سيادتها ووحدة أراضيها وإستقرارها، كما ثمن قادة العراق والأردن الجهود المصرية الحثيثة في دعم الأشقاء الليبيين وتقريب وجهات النظر بينهم، وضمان أمن وإستقرار الأوضاع في ليبيا.

15.



أستعرض القادة المستجدات وجهود التوصل الى حلول سياسية للازمة في اليمن وفق المرجعيات المعتمدة، ودعم جهود الامم المتحدة للتوصل الى حل سياسي يحقق الامن والاستقرار بهذا البلد الشقيق.

16.



أكد القادة على التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسعي لتحقيق المصالح المشتركة.

17.



أكد القادة على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدان الثلاثة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك ويحفظ الأمن والإستقرار في المنطقة.

18.



أكد القادة على ضرورة إعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الإستراتيجية بين البلدان الثلاثة على أرض الواقع، وخاصة الإقتصادية والحيوية، والسعي لتكامل الموارد وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري بينها، وتعزيز الجهود في المجالات الصحية والصناعية والدوائية، لا سيما في ظل التبعات العالمية لجائحة فايروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والإقتصادي.

19.



أعرب القادة عن أهمية التنسيق الأمني والإستخباري بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتسلل، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب.

20.



أكد القادة على ضرورة السير بالإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية- الأردنية المشتركة وإستكمال المتطلبات اللازمة لذلك وإعطاء الأولوية للشركات من الدول الثلاث للمشاركة بعطاءات إنشائها.

21.



إتفق القادة على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر من خلال المضي بإستكمال خط الغاز العربي وإنشاء خط نقل النفط الخام ( البصرة-العقبة)، والتعاون في مختلف مجالات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والبتروكيمياويات وبناء القدرات وتبادل الخبرات، والعمل على تهيئة مناخ الإستثمار لدعم شركات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في الدول الثلاث.

22.



أعرب القادة عن ضرورة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية ذات الأولوية لتعزيز أوجه التعاون والتكامل الصناعي بين الدول الثلاث في شتى الميادين الإنتاجية، والعمل على إعتماد مذكرة التفاهم المقترحة من قبل الجانب الأردني لتأطير التعاون والتكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة والمتضمنة تسهيل إنشاء مشاريع صناعية مشتركة بينهم وإقامة معارض دائمة مشتركة على أراضيهم وتذليل العوائق الفنية غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري، وتنسيق الجهود لإتمام إنشاء بوابة تجارة إلكترونية.

23.



إتفق القادة على ضرورة التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي من خلال إستكمال مشروع إنشاء شركة إقليمية لتسويق المنتجات الزراعية وتوقيع بروتوكول التعاون في المجالات الزراعية.

24.



بين القادة أهمية تشجيع الإستثمار في قطاع الإسكان والطرق والجسور ومشاريع البنى التحتية في الدول الثلاث، وبناء شراكات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وشركات المقاولات والإستشارات الهندسية للمساهمة في البناء والتشييد وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز تبادل المنتوجات والمواد الداخلة في قطاع الإنشاءات.

25.



في ضوء إنحسار وباء فايروس كورونا المستجد، شدد القادة على أهمية إستمرار الجهود المشتركة للبلدان الثلاثة في إعادة تفعيل حركة النقل والشحن عبر ميناء نويبع/ العقبة مرورا حتى معبر الكرامة/ طريبيل.

26.



وجه القادة، وفي إطار سعيهم لتعزيز ورفع مستويات التعاون الإقتصادي بين البلدان الثلاثة إلى عقد ملتقى أعمال على هامش أول إجتماع قادم لوزراء الصناعة والتجارة في الدول الثلاث، وذلك بعد تعذر عقده خلال العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا.

27.



إتفق القادة على التعاون في مجال النقل من خلال ما تم الإتفاق عليه مسبقا حول نقل المسافرين بين الدول الثلاث بتذكرة شاملة موحدة وتسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول فيما بينهم.



كما أتفقوا على توأمة الاكاديميات البحرية بين الدول الثلاث.

28 .



إتساقا مع قرار القادة في قمة عمان 2020 حول آلية التناوب للسكرتارية التنفيذية لآلية التعاون الثلاثي، أقر القادة تسليم مهام السكرتارية إلى وزارة الخارجية في جمهورية العراق من شهر آب/ أغسطس المقبل ولمدة عام واحد، خلفا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية.

29.



ثمن قادة الأردن ومصر جهود العراق في تنظيم أعمال القمة الثلاثية، وبحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وعقدت الأردن، ومصر، والعراق اجتماعات مماثلة في العامين الماضيين، ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات المسلحة.

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